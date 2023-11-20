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Dünya
AA 20.11.2023 18:48

Uluslararası Af Örgütü'nden "Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlenen "savaş suçlarının" soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısına çağrıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden "Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği "aralıksız ve acımasız bombardımanlar" sonucu sivillerin uğradığı korkunç kayıplar karşısında ürpertici bir kayıtsızlık gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada Af Örgütü'nün, savaş yasalarının ihlallerine ilişkin devam eden soruşturmasında İsrail saldırılarında 20'si çocuk 46 sivilin öldürüldüğü iki açıklayıcı vakayı belgelediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin en yaşlısının 80 yaşında bir kadın, en gencinin ise 3 aylık bebek olduğu vurgulandı.

İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu
İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu

Saldırıların savaş suçu niteliği taşıdığı ve soruşturulması gerektiği ifade edilen açıklamada, UCM başsavcısına "savaş suçları ve diğer suçlara ilişkin uluslararası hukuka göre soruşturmayı hızlandırmak için acilen somut önlemler alma" çağrısı yapıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 17 Kasım'daki açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

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