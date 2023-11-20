Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 17:50

Biden'ın danışmanının, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'e geldiği bildirildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in "Lübnan ile savaşı önleme görüşmeleri" için İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Biden'ın danışmanının, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'e geldiği bildirildi

"Wall News" gazetesinde yer alan habere göre, Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein, İsrail'e geldi.

Hochstein'in, İsrail ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere yetkililerle bir dizi görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberde, Hochstein'in Lübnan ile savaşın önlenmesini görüşmek üzere İsrail'e geldiği ifade edildi.

Hochstein'in ziyaretinin, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında gerginliğin arttığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda, şu ana kadar 76 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Joe Biden
Sıradaki Haber
Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:32
AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor
17:58
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
17:49
Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı
18:07
Guterres: Gazze'deki sivil kayıp, hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek
17:36
Hizbullah: Lübnan'ın güney sınırındaki operasyonlarda 1523 İsrailli yaralandı
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
FOTO FOKUS
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ