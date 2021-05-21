Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına işaret ederek, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve federal hükümet, dün güce yürürlüğe giren ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Bu iyi bir haberdir. Şimdi buna riayet edilmesi lazım" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunduğunu anımsatan Seibert, "Önemli olan şimdi Gazze Şeridi'ndeki halk için insani yardımın hızlı şekilde devam etmesidir" diye konuştu.

"Bu çatışmanın derin sebepleri ele alınmalıdır"

Seibert, tarafların diyaloğa girmesi için çalışılması gerektiğini, sorunun yalnızca iki devletli bir siyasi çözümle ortadan kaldırılabileceğini vurguladı. Seibert, tüm tarafların bu hedefi göz önünde bulundurmalarını istedi.

Steffen Seibert, İsrail'in yerleşim politikasından dolayı iki devletli çözüm hedefine nasıl ulaşılacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Şu an durumun zor olduğu gerçeği ve şiddet içeren bir çatışmayı henüz bu gece bitirmiş olmamız, hedefi daha fazla takip etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Alman hükümetinin düşüncesi açıktır. Uzun süredir çözülemeyen bu çatışmanın derin sebepleri ele alınmalıdır."

Rusya, ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Filistin ve İsrail arasındaki krizin 10 gün sürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bu süreçte çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zaharova, "Moskova, Filistin-İsrail sorununun yaşandığı bölgede ateşkes sürecinin 21 Mayıs 02.00'de devreye girmesini büyük memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Tarafların doğrudan müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı.

Zaharova, "Filistinliler, temaslara hazır olduğunu birçok kez açıkladı. İsrailliler ise bu konuda karar alamadı. Anlaşılan, Batı Kudüs, Filistin tarafıyla doğrudan diyaloğa henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Uluslararası tarafların ara buluculuk gayretlerini takdir ediyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Orta Doğu'da kalıcı bir barış umduğu belirtildi.

Ukrayna'nın İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu önemli gelişmeyi mümkün kılan tüm uluslararası tarafların ara buluculuk gayretlerini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İtalya da memnun

İtalya, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya, İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Şimdi taraflar bunu sağlamlaştırmayı taahhüt etmelidir. Diyaloğa ve barış müzakerelerine dönüş, şiddet döngüsünü kırmanın tek yoludur. Bölgeye kalıcı barış ve güvenlik getirmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze'de ateşkes

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlandı. Ateşkes Türkiye saatiyle 02.00'de yürürlüğe girdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 11 günlük saldırının ardından ateşkes kararını onayladı.