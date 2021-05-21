Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla saldırdı
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.
Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.
Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.
Filistin Kızılayından açıklama gelmedi
İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.
Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Gazze İsrail Mescid-i Aksa Son Dakika
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