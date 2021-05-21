Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafları ateşkesi güçlendirmeye ve uzun vadede istikrarı sağlamaya çağırdı.

Von der Leyen, sosyal medya mesajında "Sadece siyasi bir çözüm, herkese barış ve güvenliği getirebilir" açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ateşkes hakkındaki açıklamasında, "Gazze ve çevresinde şiddeti sonlandıracak anlaşmayı" memnuniyetle karşıladığını, ateşkese katkı sunan Mısır, Katar, BM ve ABD'nin çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.

"Filistin-İsrail sorununu, sadece siyasi çözüm sona erdirecek"

Geçen 11 gündeki can kayıplarından üzüntü duyduklarını kaydeden Borrell şu açıklamayı yaptı:

"AB, Gazze Şeridindeki durumun sürdürülebilir olmadığını hep tekrarladı. Filistin-İsrail sorununu, sadece siyasi çözüm sona erdirecek ve kalıcı barış getirecektir. AB, İsrailli ve Filistinli makamları bu çabalar konusunda destekleye hazırdır. AB, bu amaçla ABD ve yeniden canlandırılmış Orta Doğu Dörtlüsü ile bölgedeki diğer ortaklar dahil olmak üzere kilit önemdeki uluslararası ortaklarla temaslarını yenileyecektir."

259 şehit

Filistin'de 10 Mayıs’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 60’tan fazlası çocuk 259 Filistinli şehit oldu.