COVID-19 aşılarının varyantlara etkisiz kaldığı tartışılırken Dünya Sağlık Örgütü, aşıların bilinen tüm varyantlara karşı koruma sağladığını açıkladı.

Yaz dönemine girilirken uluslararası seyahatler konusunda ise uyardı.

Örgütün Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge, "Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm COVID-19 virüs varyantları mevcut, onaylanmış aşılara yanıt veriyor" dedi.

Kluge aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin ise hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.

Sağlık yetkililerinin Hindistan'da ortaya çıkan bir varyantın neden olduğu COVID-19 bölgesinde artan vaka sayısı konusunda ise tetikte kalınmasını istedi.

Kluge, Avrupa’da salgınının azaldığını görmek konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik taşıdıklarını belirtti.

Kluge "Doğru yönde ilerliyoruz, ancak dikkatli olmamız gerekiyor, bazı ülkelerde, hızla tehlikeli dirilişler görebiliriz.Salgın henüz bitmedi" dedi.

Seyahatlerden kaçınma uyarısı

Koronavirüs salgınına karşı ilerleme "kırılgan" olmaya devam ederken, Kluge uluslararası seyahatten de kaçınılması gerektiğini söyledi.

"Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşısında, dikkatli olmaya devam etmeli ve uluslararası seyahatleri yeniden düşünmeli veya kaçınmalıyız" dedi.