Central Japan Railway adlı işletmeci şirket, 36 yaşındaki operatörün, geçtiğimiz pazar günü sabah 08.15 sıralarında bir vagon görevlisinden kendi yerini almasını isteyerek 160 yolcusu bulunan trenin kokpitini yaklaşık 3 dakika süreyle terk ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Olay, Shizuoka eyaletindeki Atami istasyonu ile Mishima istasyonu arasında gerçekleşirken, kısa süreliğine sürücünün yerini alan ve tren kullanma lisansı olmayan vagon görevlisinin bu süre zarfında treni idare etmeyerek yalnızca sürücü koltuğunda oturduğu vurgulandı.

Olay, 1 dakikalık gecikmeyle ortaya çıktı

Sürücünün yokluğunda kademeli olarak yavaşlayarak yola devam eden ve acil durumlarda otomatik olarak durabilen son teknoloji trende yaşanan olayda şirket, trenin rotasındaki 1 dakikalık gecikmeyi fark etti.

Bu gecikmeyle beraber kokpit görüntüleri incelendi ve olay ortaya çıktı.

Şirket içi soruşturmada ilk olarak karın ağrısı nedeniyle ne olduğunu hatırlamadığını söyleyen sürücü, koltuğu vagon görevlisine devretme nedenini ise "Treni durdurarak gecikmeye neden olmak istemedim" diye açıkladı.

Şirket özür diledi

İşletmeci şirket, olayın ardından özür diledi.

Kurallara aykırı söz konusu eylemin Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına bildirildiği şirket tarafından açıklandı.

Tren operatörü ve vagon görevlisine karşı disiplin cezası uygulanacağı öğrenildi.

Japonya'da affedilmiyor

Hızlı trenler de dahil olmak üzere Japonya'daki demir yolu hizmetleri yüksek güvenlik standartları ve dakik operasyonları ile biliniyor. Birkaç dakikalık gecikmeler dahi işletmeci şirketlerin medyada eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oluyor.