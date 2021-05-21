Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen törende temeli atılan cami ve kültür merkezi, 6 bin metrekare arsa üzerinde ve 1700 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

550 kişi ibadet edebilecek

Tek minareli, iki kat ve iki bölümden oluşacak camide 350 erkek, 200 kadın olmak üzere aynı anda 550 kişi ibadet edebilecek. Projede kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, derslik, gençlik ve kadın merkezi, lokal ve 100’ün üzerinde otopark da yer alacak.

2-3 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Fatih Camii ve Kültür Merkezi Derneği Başkanı Durmuş Aki, 5 yılda gerekli izinler alınarak caminin temel atma sürecine gelindiğini, cami ve kültür merkezinin 2-3 yıl içinde hizmete girmesini hedeflediklerini söyledi.

Din Görevlisi Mustafa Aktaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından cami ve kültür merkezinin temeli atıldı.