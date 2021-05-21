Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da COVID-19'u atlatan "siyah mantar" oluyor: 219 ölü
[Fotoğraf: AP]
Hindistan'da COVID-19'un tetiklediği düşünülen "siyah mantar" olarak bilinen "mukormikoz" nedeniyle 219 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde COVID-19'u atlatanlarda görülen bir tür göz hastalığı olan siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.
Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
Bu hastalık yan etki olabilir
Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü.
Doktorlar, bu hastalığın COVID-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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