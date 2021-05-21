Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde COVID-19'u atlatanlarda görülen bir tür göz hastalığı olan siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bu hastalık yan etki olabilir

Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü.

Doktorlar, bu hastalığın COVID-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.