Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’ın batısındaki Gucarat eyaletini ve Mumbai kentini, Tauktae Fırtınası vurdu.

Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

Mumbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.