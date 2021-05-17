Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da felaketler üst üste geliyor.

Pazar günü Hindistan'ın batı kıyısı açıklarını vuran kasırga nedeniyle birçok alan sular altında kaldı, evler yıkıldı, ağaçlar ve elektrik hatları söküldü.

Fırtınada ilk belirlemelere göre en az 6 kişi öldü.

Saatte 140 kilometreye kadar esen rüzgarlar kuzeye doğru ilerliyor.

Siklon fırtınasının Gujarat eyaletini etkisi altına alması bekleniyor.

Koronavirüsün hızla yayılan ikinci dalga risklerine rağmen, bu bölgelerdeki yüzbinlerce insan, Daman ve Diu bölgelerindeki geçici sığınaklara taşındı.

Gujarat için yıkım uyarısı

Bölgede rüzgarın hızının saatte 175 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Can kaybını önlemek amacıyla kasırgadan etkilenen bölgelerdeki insanları tahliye etmek için tüm önlemler alınmaktadır" denildi.

COVID sıkıntılarını artıracak fırtına

Yetkililer COVID-19 hastanelerine ve diğer tıbbi tesislere elektrik ve oksijen arzının kesintiye uğramaması için çalışıyor.

Aşılar önümüzdeki iki gün boyunca askıya alındı.

Gujarat ayrıca büyük petrol rafinerilerine ve limanlara da ev sahipliği yapıyor.