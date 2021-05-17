Colorado, Buckley Hava Üssü, 11.Uzay Uyarı Filosunun komutanlığını yapan Yarbay Matthew Lohmeier, podcastte silahlı kuvvetlerde Marksist ideolojilerin yaygınlaştığını iddia eden bir söyleşiye katıldı.

Lohmeier, yaklaşık 10 ay önce komuta aldığımdan beri Marksist görüşlerle karşılaştığını ve Amerikan ordusunda bu ideolojinin yayıldığını söyledi.

Konuya ilişkin endişelerini paylaştı.

Lohmeier görüşleri ile ilgili daha fazla ayrıntı istenince, köleliğin Amerikan kurumlarını nasıl oluşturduğuna tarihsel bir bakış olan New York Times 1619 Projesi'ni "anti-Amerikan" olarak nitelendirdi.

Lohmeier, ülkenin Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onayladığı sırada beyaz üstünlüğünü ülkenin yasası olarak kodladığını belirtti.

“Buna katılmak istemiyorsanız, ırkçılık dahil birçok davranışla etiketlenirsiniz” dedi.

Lohmeier bu konuşmasının ardından işten atıldı.

Soruşturma başlatıldı

Bu yorumların yasaklanmış partizan siyasi faaliyet oluşturup oluşturmadığına dair komuta kademesinde soruşturma başlatıldı.

Lohmeier'in yayına katılmadan önce emir komuta zincirine danışıp danışmadığı bilinmiyor.

Bazı haberlerde ise Lohmeier’in silahlı kuvvetlerdeki yeni bir Marksist gündemin etkisini görerek zamanında ve cesur bir katkıda bulunduğu belirtildi.

Florida'dan Muhafazakar Cumhuriyetçi Temsilci Matt Gaetz sosyal medyada "Yarbay Lohmeier, gerçeği anlatan bir vatanseverdir" diye yazdı ve kovulmasını eleştirdi.