81 yaşındaki emekli yargıç Selwyn Romilly, Stanley Park'ta yürüdüğü esnada iki polis aracı yanına geldi.

Araçtan inen polisler, aldıkları ihbarın tanımına uyan Romilly'i apar topar kelepçeleyerek polis aracına bindirdi.

Vancover Polis Departmanı'ndan Çavuş Steve Addison, yaptığı açıklamada, English Bay yakınlarında insanlara tekmeleyen, yumruk atan ve tüküren bir adamın haberlerini takiben, memurların sabah 9:15 civarında bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bölgede devriye gezen memurların, şüphelinin tarifine benzeyen bir adamı fark ettiklerini ve kelepçeleyerek gözaltına aldıklarını açıkladı.

Memurlara emekli bir yargıç olduğunu söyleyen Romilly, kısa süre sonra kelepçelerden kurtularak serbest bırakıldı.

Addison, şüphelinin, 1966'da British Columbia Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitiren Romilly'den onlarca yıl daha genç olan 40 ila 50 yaşlarında "koyu tenli bir adam" olarak tanımlandığını söyledi.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis departmanı Selwyn Romilly'den özür diledi.