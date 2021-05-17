Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletindeki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Bali bölgesinde saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Misal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.
Taraba'da hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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