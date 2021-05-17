Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington DC'deki benzin istasyonlarının çoğunun yakıtı, ülkenin en büyük benzin boru hattını devre dışı bırakacak bir siber saldırı düzenlenecek iddiasının ardından tükendi.

Buddy.com'a göre, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla Washington DC'de benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 88'inde yakıt bitti.

Saldırı nedeniyle hizmetler durdurulmuştu

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

Söz konusu petrol boru hattının geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

Tedarik sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doların üzerine çıkmıştı.

Fidye verildi iddiası

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, boru hattını işleten Colonial Pipeline şirketinin Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 5 milyon dolar civarında ödeme yaptığı aktarılmıştı..

Haberde, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından saatler sonra takip edilemeyen bir kripto para kullanılarak ödemenin gerçekleştirildiği belirtilmişti.