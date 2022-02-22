Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı.

Rusya ordusuna Donbas'a yönelik gerektiğinde askeri operasyon yapma yetkisi verdi.

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken TRT Haber ekibi, krizin sıfır noktası Donbas’tan gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/hebWp2hiAv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

Gözler Ukrayna'nın doğusuna çevrildi. Rus birliklerine ait olduğu belirtilen askeri konvoyun, Donetsk'ten geçerken görüntülendiği iddia edildi.

Ancak Rus ordusunun bölgeye girdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Donetsk'te Rusya bayraklı kutlama

Putin'in açıklamalarının ardından Donetsk kent merkezinde bir grup Rusya bayraklarıyla kutlama yaptı. Kiev'de de askeri hareketlilik arttı.

Ukrayna ordusu, sosyal medya hesaplarından vatandaşlarını uyardı. Ukraynalılardan ordunun hareketlerine dair video paylaşmamaları istendi.

ABD diplomatik personelini Polonya'ya çekti

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki tüm diplomatik personelini güvenlik gerekçesiyle Polonya'ya çekti.

Ukrayna'nın doğusunda tahliyeler de sürüyor. Donbas bölgesinden Rusya'daki geçici konaklama noktalarına götürülenlerin sayısı 80 bini geçti.

Ayırılıkçılardan patlama iddiası

Bölgede bir süredir karşılıklı yaşanan taciz ve ihlaller devam ediyor. Rusya yanlısı ayrılıkçı bir yetkili Ukraynalı sabotajcıları bölgede bir mayın patlatarak üç sivili öldürmekle suçladı.

Ukrayna Ortak Harekat Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki bombardımanda iki Ukrayna askerinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını bildirdi.