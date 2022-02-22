Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma ve ardından bu bölgelere Rus birlikleri gönderme kararının şiddetle kınandığını açıkladı.

"Bu yasa dışı eylem, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını daha da baltalıyor. BM Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Sözleşmesi ve Budapeşte Memorandumu dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmaların ciddi bir ihlalidir." denilen açıklamada, Rusya'ya Minsk anlaşmalarındaki sorumluluğu gereğince, ihtilafın barışçıl çözümü için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamaya göre, Rusya Minsk anlaşmalarını ihlal etti, Normandiya formatı ve Üçlü Temas Grubu içinde çalışma taahhüdünü bozdu.

Rusya'nın söz konusu yükümlülüklerini üstlenmeye davet edildiği açıklamada "Diğer devletlere, Rusya'nın ilan edilen bu bağımsızlığı tanıma yönündeki yasa dışı kararına uymamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü baltalamaktan sorumlu kişi ve kuruluşlara yönelik ihlallerin yanı sıra ayrılıkçı bölgeler ile tüm ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere, ortaklarımızla koordinasyon içinde yanıt verecektir. Rusya'yı, ayrılıkçı bölgelerle yeni imzalanan anlaşmaları Ukrayna'ya karşı daha fazla askeri adım atmak için bahane olarak kullanmaması konusunda uyarıyoruz. AB, daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya hazır."

Yaptırım paketinin içeriği

AB Konseyi ve AB Komisyonu, Rusya'ya karşı bugün öğleden sonra alınması beklenen ilk yaptırım paketi hakkında ortak açıklama yayımlamıştı. Pakette Rus yetkililerin, Rus ordusunu finanse eden bankaların, Rusya'nın AB mali piyasalarına erişiminin, ayrılıkçı bölgelerle ticaretin hedef alınmasına yönelik teklifler bulunuyor.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.