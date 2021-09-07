Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Platformuna destek veren Ukrayna vatandaşlarına eziyet edildiğini söyledi.

Kırım'ın Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, bugün verdiği kararda, Celal ve 2 Kırım Tatar Türkü'nün 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.