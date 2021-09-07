Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Neriman Celal'in tutuklu yargılanmasına tepki
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rus mahkemesinin Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in tutukluluk halinin devamına kararı vermesine tepki gösterdi.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Platformuna destek veren Ukrayna vatandaşlarına eziyet edildiğini söyledi.
Kırım'ın Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, bugün verdiği kararda, Celal ve 2 Kırım Tatar Türkü'nün 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.
Etiketler: Ukrayna
Son Haberler
- 00:50
- 00:47
- 00:52
- 00:48
- 00:54
Sıradaki Haber
İtalya'da koronavirüs: 52 kişi daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz