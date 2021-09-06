Rus mahkemesi, Nariman Celal'ın 4 Kasım'a kadar tutuklu kalmasına hükmetti. "Sabotaj" suçlaması yöneltilen Celal, 12 ile 15 yıl arasında hapis cezası ile yargılanıyor.

Kırım Dayanışması Platformu'ndan yapılan açıklamada, mahkemenin "ev hapsi talebini reddettiği" bilgisi verildi.

Rus mahkemesi kararını açıkladı

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Rusya'nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'da Cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Nariman Celal ile birlikte 4 Kırım Tatar Türkü daha gözaltına alındı.

Türkiye, gözaltılara tepki gösterdi.