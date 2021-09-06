G7 ülkeleri ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın Tunus büyükelçilikleri, ortak yazılı açıklama yayımladı.

İngiltere'nin Tunus Büyükelçiliği'nin resmi sitesinde ortak açıklama yayımlandı.

"G7 ülkeleri olarak, halkın daha iyi bir yaşam standardına ulaşması amacıyla meşru taleplerine cevap vermek için gerekli siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları geliştirme sürecinde olan Tunus ile devam eden ortaklık taahhüdümüze bağlılığımızı vurguluyoruz. Bu kapsamda seçilmiş parlamentonun önemli rol oynadığı anayasal sisteme en kısa zamanda dönüş çağrısında bulunuyoruz."

“Halkın ihtiyaçlarına cevap veren net bir vizyon” vurgusu

Açıklamada, ekonomi ve sağlık krizleriyle karşı karşıya kalan Tunus'un içinde bulunduğu krizleri aşabilecek yeterlilikte bir hükümet kurabilecek yeni bir Başbakan atanmasının gerekli olduğu vurgulanarak, bunun önerilen anayasal ve seçim reformları konusunda kapsayıcı diyalog için ortam hazırlayacağı ifade edildi.

Bu süreç şekillenirken tüm Tunusluların medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik hakları ile hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, halkın ihtiyaçlarına cevap veren net bir vizyonu ne kadar erken belirlerse, Tunus da karşı karşıya olduğu ekonomik, sağlık ve sosyal zorluklarla mücadele etmeye o kadar hızlı odaklanabilecektir" ifadeleri kullanıldı.