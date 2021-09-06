Almanya'da savcılardan, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından "kazanç sağlamakla" suçlanan Alman şirketler hakkında soruşturma açmaları talep edildi.

Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi'nden (ECCHR) olaya dair açıklama yapıldı.

Suçlama gerekçesi: Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağlamak

Tekstil ve perakende alanında faaliyet gösteren birçok Alman şirketi hakkında Çin'de "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortaklığı" yaptığı iddiasıyla Almanya Federal Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Örgüt, Alman savcılardan "muhtemel zorla çalıştırmayı ve Alman şirketlerin muhtemel hukuki sorumluluklarını" incelemesini istedi.

"Avrupa hükümetlerinin eleştirileri kabul edilemez"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECHHR İş ve İnsan Hakları Programı Müdürü Miriam Saage-Maaas, şunları söyledi:

"Şirketleri Uygur halkının sömürüsünden kazanç sağlarken Avrupa hükümetlerinin, Çin'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesi kabul edilemez. Zorla çalıştırma iddialarının doğrulanması halinde şirketlerdeki sorumluların adalete teslim edilmesinin tam zamanıdır."

Fransa’da da suç duyurusu yapılmıştı

Öte yandan, Fransa'da, nisan ayında benzer suç duyuruları yapılmış, bazı uluslararası şirketlere insanlığa karşı işledikleri suçları gizledikleri gerekçesiyle soruşturma açmıştı.