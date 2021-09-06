Nijerya Hükümet Sekreteri ve COVID-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, hükümetin çalışanlara aşı zorunluluğu getireceğini duyurdu.

Nijerya'nın şu anda yeterli aşıya sahip olmadığını ve bu nedenle zorunlu aşılamayı henüz başlatmadığını belirten Mustapha, "Federal hükümet çok yakında hizmetindeki her çalışan için zorunlu aşılama tarihini açıklayacak" dedi.

Nijerya’da aşılama

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 195 bin 52 kişi COVID-19'a yakalanırken 2 bin 522 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında yaklaşık 4 milyon kişi aşı olmuştu.