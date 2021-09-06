Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'ndan yapılan açıklamada, ikinci doz aşıdan 6 ay sonra takviye olarak kullanılacak üçüncü dozun uygulanması için başvuru yapıldığı ve bunun değerlendirmesinin başladığı açıklandı.

Takviye dozların aşılı kişilere korumanın azaldığı durumlarda korumayı yeniden tesis etmek için verildiği hatırlatılan açıklamada, aşı üreticisinin sağladığı verilerle hızlandırılmış değerlendirme yapılacağı, değerlendirmede ikinciden 6 ay sonra takviye olarak üçüncü doz verilen 300 yetişkinin katıldığı bir klinik çalışmanın da kullanılacağı ifade edildi.

EMA sonucu duyuracak

EMA, değerlendirme sonucunu gelecek birkaç hafta içinde duyuracak.

EMA'nın ayrıca bağışıklık sistemi çok zayıf kişilere üçüncü dozun verilmesi konusundaki verileri de incelediği bilgisi paylaşıldı.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen COVID-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor.