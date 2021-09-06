Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Lavrov, Taliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davetini değerlendirdi.

"Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peştunlar değil, Özbek, Hazaralar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulması ile ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet, ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek."

Ülkelere davet

Lavrov, "Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi, Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti.