Roma'da iki gündür süren G20 Sağlık Bakanları toplantısı, koronavirüs salgınını sonlandırma çalışmaları ile küresel sağlık riskleri, acil durumlara daha iyi yanıt vermeye yönelik ortak çabaları içeren "Roma Bildirisi"nin kabulüyle tamamlandı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen ev sahibi İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkelerin arasındaki mesafenin binlerce kilometre olsa da mücadele ettikleri şeyin aynı olduğunu söyledi.

"Roma'dan dünyaya COVID-19 salgınıyla mücadelede bir mesaj var. G20 çalışmalarını, Roma Bildirisi’nin tüm üyeler tarafından oybirliğiyle onaylanmasıyla tamamladı. G20, geçen yıl bu konuda herhangi bildiri kabul edemeden tamamlanmıştı."

Sağlık sisteminde küreselci yaklaşım

Speranza, "İlk olarak, bütün G20 ülkeleri hep birlikte ulusal sağlık sistemlerini güçlendirme taahhüdünde bulundu. Sağlık sistemlerine yatırım yapmak, küreselci bir yaklaşımı savunmak istiyoruz" diye konuştu.

Herkesin, herhangi bir ayrım olmaksızın tedaviye erişim hakkı olduğuna dikkati çeken Speranza, "Sağlıkta bugünün ve yarının acil durumlarına karşı yanıt vermek için insanlara, hayvanlara ve çevreyi tek bir ekosistem olarak alan 'Tek Sağlık' yaklaşımına yatırım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşı vurgusu

Speranza, salgınla mücadelede aşılama kampanyasının önemine işaret ederek, bu hususta Roma Bildirisi'nin mesajının çok net olduğunu söyledi.

"Bu dönemi kapatmak için gerçek araç aşıdır. Dünyanın bir bölümünü aşısız bırakırsak, bu virüsün bize meydan okuyacağı başka varyantlara sahip olma riskini de alırız. Aşılama kampanyasında kimse geride kalmamalıdır. Bu kapsamda G20 ülkeleri, yoksul ülkelere aşının ulaştırılması konusunda yardım etmelidir."

G20 Roma Bildirisi

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G20 ülkeleri sağlık bakanlarının toplantısında, salgınlarla küresel boyutta mücadeleye yönelik 33 maddelik ‘Roma Bildirisi’ oybirliğiyle kabul edildi.

Bakan Speranza'nın öne çıkan noktalarını basın toplantısında aktardığı bildiride ayrıca, 21 Mayıs'ta yapılan Küresel Sağlık Zirvesi'nde benimsenen ruh ve gönüllülük ilkeleri bağlamında küresel dayanışma, eşitlik ve çok taraflı yaklaşıma olan bağlılık teyit edildi.

COVID-19 salgının dünya çapında, insan sağlığından sağlık, eğitim ve ekonomilerin sarsılmasına kadar pek çok alanı etkilediği açıklandı.

Pandemi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi için risk

Bildiride ayrıca COVID-19 salgınının, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı üzerinde önemli etkileri olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda akıl sağlığı ile ilgili düzenlemelerde ciddi eksikliklerin ortaya çıktığı bilgisi verildi.

Pandeminin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma konusunda büyük riskleri tetiklediği ifade edildi.

Bildiride, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), uluslararası sağlık sisteminde ilgili ortaklarla işbirliğinde lider rolüne vurgu yapıldı, küresel sağlık mekanizmasının, acil durumlara yanıt verme kapasitesini güçlendirme arzusunun taşındığı vurgulandı.