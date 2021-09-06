Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da koronavirüs: 52 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 361 yeni vaka kayda geçti.
İtalya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 393 testte 3 bin 361 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 574 bin 787'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 136 bin 20 olarak açıklandı.
3 bin 977 kişi daha iyileşti
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 129 bin 567'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 3 bin 977 artışla 4 milyon 309 bin 200'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 292 bin 96 doz aşı uygulandı.
Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 790 bin 581 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı İtalya
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