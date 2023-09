Ukrayna’dan G20'ye tepki: Gurur duyulacak bir şey yok

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 sonuç bildirgesine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir."

Bildirgedeki düzeltmeleri gösterdi

Nikolenko, paylaştığı fotoğrafta, sonuç bildirgesinde yer alan bazı ifadeleri düzeltti.

Nikolenko, bildirgedeki, “Ukrayna'daki savaşta nükleer silahların kullanımı veya kullanım tehdidi kabul edilemez” ifadelerini, “Ukrayna'ya karşı savaşta, Rusya'nın nükleer silah kullanması ya da kullanma tehdidinde bulunması kabul edilemez” olarak değiştirdi.

G20 adopted a final declaration. We are grateful to the partners who tried to include strong wording in the text. However, in terms of Russia's aggression against Ukraine, G20 has nothing to be proud of. This is how the main elements of the text could look to be closer to reality pic.twitter.com/qZqYluVKKS