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Dünya
TRT Haber 10.09.2023 10:10

AB'den G20 açıklaması: En çekişmeli konu Ukrayna oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin son günü başlarken Avrupa Birliği üst üste önemli açıklamalarda bulundu.

AB'den G20 açıklaması: En çekişmeli konu Ukrayna oldu
[Fotograf: AFP]

Avrupa Birliği'nin (AB) açıklamasında, G20 Zirve bildirisinin son ana kadar netleşmekten uzak olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, zirve boyunca en çekişmeli konu Ukrayna oldu.

G20 ülkelerinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.

Rusya'nın G20 zirvesi ile birlikte daha da izole olduğu vurgulandı.

AB ayrıca Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması ile ilgili açıklama yapmamakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmadı. Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. 

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Hindistan G20 Liderler Zirvesi
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