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Dünya
AA 10.09.2023 07:56

Peru'da toprak kayması nedeniyle Machu Picchu'ya giden tren raydan çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da toprak kayması ünlü turizm bölgesi Machu Picchu'ya giden yük treninin raydan çıkmasına yol açtı.

Peru'da toprak kayması nedeniyle Machu Picchu'ya giden tren raydan çıktı

Peru haber ajansı Andina'da çıkan habere göre, Ollantaytambo-Machu Picchu istasyonunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yük treni raydan çıkarak devrildi.

Demir yolu şirketinden yapılan açıklamada, çökme nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtilerek, "Çalışma ekiplerimiz seferlerin normale dönmesi için bölgeye hareket etti. Rayın rehabilitasyonu ve bakımı sebebiyle demir yolu hizmetlerinin geçici durdurulduğunu bildirmek zorundayız" sözlerine yer verildi.

Tren seferlerinin durdurulması nedeniyle ülkenin gözde turizm yeri Machu Picchu'ya ziyaretlerin geçici olarak gerçekleşemeyeceği bildirildi.

Günde yaklaşık 3 bin ila 4 bin kişinin ziyaret ettiği Machu Picchu, hem Peru'nun hem de Güney Amerika'nın en önemli turizm bölgelerinden birisi olarak geçiyor.

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