Orta Doğu ülkelerinden Fas'taki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'in insani yardım sağlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin, Fas'ın talep etmesi durumunda tüm maddi ve insani imkanları sağlayacakları kaydedildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Umman Sultanlığı'nın "deprem nedeniyle kardeş Fas halkı ve hükümetinin acısını paylaştığı" belirtildi.

Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "kardeş ülke" Fas'a Irak hükümetinin ve halkının destekleri iletildi.

Açıklamada, Fas'a birçok şehrini etkileyen yıkıcı depremin acılarını hafifletmek için her türlü gerekli desteğin sunulduğu aktarıldı.

Yemen

Yemen resmi ajansı SABA, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Fas Kralı 6. Muhammed'e deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu duyurdu.

6. Muhammed ve Fas halkına içten taziye dileklerinde bulunan Alimi, "kayıpların sağ salim bulunması, yaralıların iyileşmesi ve Fas halkının tüm sıkıntılardan uzak olması" temennisini iletti.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kral 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlar için acil şifa temennisini iletti.

Bakanlığın açıklamasında, Fas hükümetine ve Fas halkına teselli dileklerinde bulunuldu.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kral 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, meydana gelen yıkıcı depremin ardından Fas'la dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İsrail

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, depremin vurduğu Fas'a taziye mesajı gönderdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu mesajında, "İsrail halkı zor zamanlarında Fas'taki dostlarımızla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor ve onların güvenliği için dua ediyor. Gerektiği kadar yardımda bulunacağız." ifadesine yer verdi.

Daha önce Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'in yanı sıra Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Ezher Kurumu 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayımlamıştı.

Fas'ta önceki gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.