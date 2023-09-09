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Dünya
Reuters, AA 09.09.2023 21:02

Fas'ta deprem nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Fas'ta, 7 büyüklüğündeki depremin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1305'e çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada, ulusal yas ilanıyla birlikte ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre ayrıca, silahlı kuvvetler, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda, çadır ve battaniye temin edilmesi için ekipler görevlendirecek.

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Can kaybı 1305 oldu

Deprem, Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde ölenlerin sayısının 1305'e çıktığını, yaralı sayısının ise 1832 olduğunu bildirdi.

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BM'den taziye ve destek mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye ve destek mesajı yayımladı.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Fas hükümeti ve halkıyla bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını aktaran Guterres, yaralılara acil şifalar diledi.

Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, "BM, Fas hükümetine destek vermeye hazır." ifadesini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths da derin üzüntüsünü dile getirerek, "Desteğe hazırız" mesajını verdi.

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