Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 09.09.2023 19:51

G20 zirvesinde Hindistan "Bharat" oldu

Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Hindistan yerine "Bharat" ismi kullanıldı.

G20 zirvesinde Hindistan "Bharat" oldu
[Fotograf: AFP]

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde, Başbakan Narendra Modi'nin önündeki ülke isim kartında "Bharat" yazması dikkat çekti.

Times of India, "Başbakan Modi G20 açılış konuşması için Bharat'ı kullandı" başlığını atarken, Hint ABP News yayın organı "Bu yeni başlangıçların göstergesi mi?" ifadesini kullandı.

Bir ülkenin daha mı adı değişiyor?
Bir ülkenin daha mı adı değişiyor?

İktidar partisi BJP'den Harnath Singh Yadav, ülke ismine dair açıklamasında, "Hindistan"ın İngilizler tarafından kendilerine verildiğine, "Bharat"ın ise kendi kültürlerinin sembolü olduğuna dikkat çekti.

ETİKETLER
Hindistan G20 Liderler Zirvesi
Sıradaki Haber
NATO'dan Romanya'da bulunan Rusya'ya ait İHA parçalarıyla ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Emine Erdoğan, Hindistan'da kızların eğitimini destekleyen vakfın başkanıyla görüştü
20:45
Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
20:36
Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan yaklaşık 2 bin aktivist gözaltına alındı
20:28
Zoom Ödülleri'nin sahipleri belli oldu: En çok ödülü TRT kazandı
19:36
NATO'dan Romanya'da bulunan Rusya'ya ait İHA parçalarıyla ilgili açıklama
19:11
e-YDS sonuçları açıklandı
Erzurum il merkezi "Kültür Yolu Projesi" ile açık hava müzesine dönüştü
Erzurum il merkezi "Kültür Yolu Projesi" ile açık hava müzesine dönüştü
FOTO FOKUS
Zoom Ödülleri'nin sahipleri belli oldu: En çok ödülü TRT kazandı
Zoom Ödülleri'nin sahipleri belli oldu: En çok ödülü TRT kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ