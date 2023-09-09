G20 zirvesinde Hindistan "Bharat" oldu

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde, Başbakan Narendra Modi'nin önündeki ülke isim kartında "Bharat" yazması dikkat çekti.

Times of India, "Başbakan Modi G20 açılış konuşması için Bharat'ı kullandı" başlığını atarken, Hint ABP News yayın organı "Bu yeni başlangıçların göstergesi mi?" ifadesini kullandı.

İktidar partisi BJP'den Harnath Singh Yadav, ülke ismine dair açıklamasında, "Hindistan"ın İngilizler tarafından kendilerine verildiğine, "Bharat"ın ise kendi kültürlerinin sembolü olduğuna dikkat çekti.