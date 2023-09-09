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Dünya
AA 09.09.2023 18:46

Japonya, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda rol üstlenecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini bildirdi.

Japonya, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda rol üstlenecek
[Fotograf: AA]

Başbakan Kişida, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18. G-20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII) " başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini söyleyen Kişida, Japonya'nın, partner ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla altyapı yatırım projelerine öncülük ettiğini belirtti.

Modi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı
Modi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı

Kişida yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesi sayesinde ulaşım altyapısı, dijital bağlantısallık, deniz işbirliği, tedarik zincirleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceklerini kaydetti.

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