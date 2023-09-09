İngiltere, yılın en sıcak gününü yaşadı

Ülkede perşembe günü Wisley'de rekor 32,6 santigrat derece kayda geçmişti.
Meteoroloji Kurumu, yeni rekor sıcaklığın Heathrow'da kaydedildiğini duyurdu.
Ülke geneli güneşli iken, hava tahmin uzmanları, hafta sonunun ilerleyen vakitleri için gök gürültülü yağış sinyallerinin arttığını bildirdi.
Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, sıcak hava nedeniyle, 65 yaşın üzerindekilerin risk altında olduğu uyarısında bulundu.
İngiltere'nin gelecek hafta daha düşük hava sıcaklıklarını görmesi bekleniyor.