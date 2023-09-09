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Dünya
AA, Reuters, New York Post 09.09.2023 17:56

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 23 gündür devam ediyor

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 23 gündür sürüyor.

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 23 gündür devam ediyor

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada 23'ncü güne giren yarışmacılar 550 saati geride bıraktı.

Yarışmacılar geçen yılın 117 saatlik rekorunu şimdiden kırmalarına rağmen devam etmeye kararlılar.

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 23 gündür devam ediyor

İlk kez yarışan 23 yaşındaki Filip Knezeviç Reuters'a , zaferi ilan edecek kişinin kendisi olacağından emin olduğunu söyleyerek "Burada ihtiyacımız olan her şey var, arkadaşlığımız harika, zaman çabuk geçiyor" dedi.

"Bizi şımartıyorlar, tek yapmamız gereken yatmak"

2021 şampiyonu 38 yaşındaki Dubravka Aksiç, basına yaptığı açıklamada, "Hepimiz kendimizi mükemmel hissediyoruz, hiçbir sağlık sorunumuz yok, bizi şımartıyorlar, tek yapmamız gereken yatmak" dedi.

Tesisin organizatörü ve sahibi Radonja Blagojeviç, yarışmanın Karadağlıların tembel olduğu efsanesiyle dalga geçmek için 12 yıl önce başladığını söyledi.

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 23 gündür devam ediyor

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar 8 saatte bir 10 dakikalık kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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