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Dünya
AA 09.09.2023 18:40

Hindistan Başbakanı Modi, Küresel Biyoyakıt İttifakı'nı başlattıklarını duyurdu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi'nde Küresel Biyoyakıt İttifakı'nı başlattıklarını söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi, Küresel Biyoyakıt İttifakı'nı başlattıklarını duyurdu
[Fotograf: AA]

Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde, "Küresel Biyoyakıt İttifakı'nı başlatıyoruz. Hindistan, hepinizi bu girişime katılmaya davet ediyor." ifadesini kullandı.

NarendraModi, daha temiz yakıtların kullanımını artırmak amacıyla başlattıkları ittifaka ilişkin X sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Modi, "Küresel Biyoyakıt İttifakı'nın başlatılması, sürdürülebilirlik ve temiz enerji arayışımızda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu ittifaka katılan üye ülkelere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kurucu üyeleri arasında ABD ve Brezilya'nın da bulunduğu ittifakın, bitki ve hayvan atıkları gibi kaynaklardan elde edilen biyoyakıtların ticaretini kolaylaştırarak net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmaya yönelik küresel çabaları hızlandırmaya yardımcı olması amaçlanıyor.

Önde gelen biyoyakıt üreticileri ve tüketicileri olarak Brezilya, Hindistan ve ABD'nin gelecek aylarda diğer ilgili ülkelerle Küresel Biyoyakıt İttifakı'nın geliştirilmesi için ortak çalışacağı belirtiliyor.

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