Bir ülkenin daha mı adı değişiyor?

Hali hazırda Hindistan Anayasası’nda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediliyor, hatta G20 Devlet Başkanları ve bakanların katılacağı akşam yemeği davetinde de "Bharat Başkanı’ndan....” ifadesi kullanıldı.

Kaynaklar, ülke isminin yalnızca ‘Bharat’ olarak değiştirilmesi yönündeki yoğun talebin karşılık bulacağı ve Hindistan hükümetinin yeniden adlandırılmasına yönelik bir karar getirebileceği görüşünde.

Eğer karar onaylanırsa yakın gelecekte Hindistan isminin geçtiği her yerde Bharat adını görebilirsiniz.

[Fotoğraf: AA]

Değişim talebinin sebebi ne?

Bu soruya net bir yanıt vermek pek mümkün değil, ancak Hindistan isminin kökenine bakarak fikir yürütmek mümkün. Çünkü ‘Hindistan’ ismi İndus Irmağı ve çevresi için kullanılılan eski Farsça kökenli ‘İndus’ adından gelmektedir. Eski Yunanlılar da İndus toplumunu Hintler olarak adlandırmıştır. Özetle bu değişim gerçekleşirse Hindistan yani Bharat için bir öze dönüş adımı atılmış olacak.

Bharat ne anlama geliyor?

Bharat adı Hinduların efsanevi kutsal kralı Bharata’nın isminden geliyor. Ayrıca bu isim Hindistan kültüründe “sevgiyle anılan” anlamı taşıyor.

‘Bharat’ isminin yemeklerimize tat veren baharat kelimesiyle benzerliği de tesadüf olmayabilir. İki görüşten biri bu kelimenin Hindistan’ın diğer ismi olan Bharat’tan geldiği yönünde.

Diğer görüş ise Arapça koku anlamına gelen ‘Bahar’ kelimesinden türediği şeklinde.

