NATO'dan Romanya'da bulunan Rusya'ya ait İHA parçalarıyla ilgili açıklama

Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait parçaların, NATO ülkesi Romanya'da bulunmasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

"NATO'yu vurma niyetine dair bir belirti yok ancak istikrarsızlaştırıcı." ifadesini kullanan Stoltenberg, ABD, NATO Hava Polisliği misyonunu güçlendirmek için daha fazla F-16 konuşlandırma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Stoltenberg, "Romanya ile dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, 6 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı İHA'ya ait olduğundan şüphelendikleri parçaları, NATO üyesi ülkesinin topraklarında bulduklarını bildirmişti.