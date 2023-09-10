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Dünya
AA 10.09.2023 07:58

Japonya ve Hindistan uzay teknolojilerinde işbirliğini geliştirecek

Japonya ve Hindistan Başbakanları, uzay teknolojileri dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde anlaşmaya vardı.

Japonya ve Hindistan uzay teknolojilerinde işbirliğini geliştirecek
[Fotograf: AA]

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi.

Ev sahibi Modi ve konuğu Kişida, uzay teknolojileri dahil çeşitli alanlarda Japonya ve Hindistan arasında işbirliğinin geliştirilmesinde anlaşmaya vardı.

Görüşmede iki lider, hukuka dayalı serbest ve açık uluslararası düzenin korunmasının önemini de vurguladı.

Zirve kapsamında Kişida, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ayrı ayrı görüştü.

Japon Başbakan, mevkidaşlarına, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden işlenmiş atık suyun okyanusa salıverilmesi sürecinin detaylarını anlattı.

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Japonya Hindistan Uzay Çalışmaları
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