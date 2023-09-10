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Dünya
TRT Haber 10.09.2023 09:45

Eski düşmanlar yeni sayfa açıyor: Biden Vietnam'a gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam'ı ziyaret ediyor. Vietnam-Çin arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen ziyaret, Pekin'in yakın takibinde.

ABD ve Vietnam, iki eski düşman ülke.

1955'te başlayan ve 21 yıl süren Vietnam Savaşı'nda, iki taraf da kayıplar verdi.

Şimdi bu iki ülke, yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bunun son göstergesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Vietnam ziyareti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Temiz, bu ziuarete ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bugün Biden hükümeti Vietnam'la ilişkileri diplomatik olarak bir üst seviyeye çıkartarak bunu stratejik kapsamlı ortaklığa ilerletmek istiyor. Kanaatimce bunun en önemli sebebiyse Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan problemler."

Bu ziyareti, Çin de yakından izliyor

Pekin yönetimi Biden’ın Vietnam temaslarını dikkatle izliyor.

Vietnam-ABD ilişkilerinin Çin’in çevrelemesine dönüşme ihtimali, Pekin için bir ulusal güvenlik meselesi olarak görülüyor.

Çin'in sınır komşusu Vietnam, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki Spratly ve Paracel adaları üzerindeki hak iddialarına itiraz ediyor.

"Vietnam, Çin’e bir alternatif olarak düşünülüyor"

Çin Sahil Güvenliği Vietnam'ın petrol ve doğalgaz sondaj çalışmalarını ve Vietnam balıkçı gemilerini engelliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Temiz, ''Tabii ki rekabet sadece Güney Çin Denizi’nde değil, 'Vietnam kalkınma modeli' çerçevesinde düşündüğünüzde Vietnam, Çin'e karşı yavaş yavaş alternatif bir güzergah tedarik zinciri olma yolunda ilerliyor. Teknoloji ve özellikle enerji güzergahları düşünüldüğünde Vietnam, Çin’e bir alternatif olarak düşünülüyor." diyor.

Vietnam ise, Çin’e karşı ABD’den destek arayışında.

ABD'nin de Vietnam’ı küresel tedarik zincirinde Çin’e alternatif haline getirmek istediği belirtiliyor. 

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ABD ABD-Çin İlişkileri Çin Joe Biden Vietnam
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