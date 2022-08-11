Kırım'daki Rus hava üssünde salı günü yaşanan patlamayla ilgili, Kiev ve Moskova'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna önce patlamalarla ilgisi olmadığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, patlamanın ardından, "Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" sözü ise dikkati çekti.

Daha sonra Kırım'daki patlama üstlenilerek, Rusya'ya ait 9 savaş uçağının imha edildiği duyuruldu.

Uydu fotoğrafları yayınlandı

Rusya, Ukrayna'nın üsse saldırısının söz konusu olmadığını, patlamalarda herhangi bir uçağın da zarar görmediğini açıkladı.

Amerikan teknoloji şirketinin yayınladığı uydu fotoğraflarında ise en az yedi uçağın imha edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, patlamalar sonrası büyük kraterler oluştuğu ve geniş bir alanın yandığı görülüyor.

BMGK toplanıyor

Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırılara ilişkin de Kiev ve Moskova'dan karşılıklı suçlamalar geliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, saldırıları ele almak için toplanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi'nin toplantıda santralin durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Letonya'dan Rusya kararı

Rusya'ya karşı bir adım da Letonya'dan geldi. Letonya, Rusya’yı terörizmi finanse eden ülkeler listesine aldı. AB ülkelerine de Rusya ile Belarus vatandaşlarına vize verilmesini sınırlama çağrısında bulundu. Moskova karara tepki gösterdi.