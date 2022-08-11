Bakan Vang, Moğolistan, Güney Kore ve Nepal dışişleri bakanları ile Şandong eyaletinin Çingdao kentinde görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin "siyasi provokasyon" olduğunu, Pekin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli karşılığı verdiğini ifade etti.

İsim vermeden, bazı ülkelerdeki politikacıların Tayvan konusunda Washington'ı izleyerek olayı "siyasi performans" için fırsat olarak gördüğüne işaret eden Vang, "Böylesi tavırlar, Çin ile ilişkilerin siyasi temelini zedeleyecektir." dedi.

Vang ayrıca Tayvan'daki "bağımsızlık yanlısı güçlere", "durumu yanlış değerlendirip kendi kabiliyetlerini abartmamaları" uyarısını yaptı.

Pelosi'nin ziyareti ve sonrasında yaşananlar

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisine sebep olmuştu.

Çin ordusu Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında askeri tatbikatlar düzenlemişti. Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik endişesi nedeniyle bazı gemi seferleri iptal edilmişti.

Ayrıca tatbikatların ilk günü olan 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresine düştüğünü bildirmişti.

ABD, Japonya, Avustralya ve G7 ülkeleri tatbikatları eleştirmişti

ABD, Japonya ve Avustralya savunma bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, gerilimin uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek Çin'e tatbikatları durdurma çağrısında bulunmuştu.

G7 ülkeleri de yayımladıkları açıklamada, Çin’in Tayvan'a yönelik “gereksiz tırmandırma riski” taşıyan tatbikatlarından ve ekonomik baskılarından duyulan endişeyi dile getirmişti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in ateşlediği güdümlü füzelerden bazılarının Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) düştüğünü belirterek, bunun ulusal güvenliği ve yurttaşların emniyetini tehlikeye attığını ifade etmişti.

Füzelerin Japonya'nın MEB'ine fırlatılması talimatını Devlet Başkanı Şi'nin verdiği iddiası

Bu arada, Japon haber ajansı Kyodo, "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberinde, füzelerin Japonya'nın MEB'ine düşürülmesi talimatının, bizzat Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından verildiğini iddia etti.

Haberde, Şi'nin "Japonya'nın müdahalesini caydırmak için" böyle bir tercihte bulunduğu ileri sürüldü.