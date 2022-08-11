Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Musul'daki vadide yangın paniği
[Fotograf: İHA]
Irak’ın Musul şehrindeki Kamış Vadisi'nde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisi'nde yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken alevler hızla geniş alana yayıldı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.
Can kaybının olmadığı öğrenildi.
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