Yıkılan okullar, arkada bırakılan oyuncaklar...

Ukrayna'da tam bir trajedi yaşanıyor.

Oynayan, ders çalışan çocuklar, ne olduğunu anlamadan alınıp, acilen en yakındaki sığınağa götürüldü.

Fotoğraflara yansıyan bakışlar korkuyu, mahrumiyeti ve üzüntüyü anlatıyor. Arkalarında bombalanmış okulları ve kreşleri bıraktılar. Çocuklar artık sokaklarda bahçelerde oynamak yerine, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kiev'den ayrılamayan siviller yeni saldırılardan korunmak için uygun alanlara sığınıyor.

Çocuklar aileleriyle saldırılardan korunmak için sığınakta bekliyor.

Kafede sandalye ve tabureler birleştirilerek hazırlanan yataklar dikkati çekiyor.

Ailelerinden ayrı kaldılar

Aniden gelen saldırılarda, ailesinden ayrı düşen çocuklar da var.

Geride kalan bu çocuklar bir yabancının yardımı sayesinde ülkesini terk etmek sorunda kalan annelerine kavuştu.

Çocuklar trajedi yaşıyor

Donbas'ta yaşayan yüz binlerce çocuk da soğuk kış koşullarında yaşamayı öğreniyor.

9 yaşındaki Mağşa evde yakmak için çalı çırpı topluyor. Saldırı korkusu içinde verilen bu mücadelede Mağşa hedefini hiç unutmuyor.

Yoksulları koruyacak bir meslek seçeceğini söyleyen küçük kız bunun için bir an önce barışın gelmesini bekliyor.

Ukrayna'nın çocukları şimdi barış için dua ediyor. Güneşin altında yeniden oynayabilecekleri günleri hayal ediyor.

Savaşa gözlerini açtı

Sığınakta dünyaya gelen bir bebekse herkes için umut oluyor.

Tek başına özgürlük nöbeti tutuyor

Tek başına bayrak açan bu adam ise Ukrayna halkının verdiği mücadeleyi özetliyor.

62 yaşındaki Volodimir Babiç Özgürlük Meydanı'nda ulusal kahramanların resimleriyle nöbet tutuyor.