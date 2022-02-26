Rus saldırılarının hedefinde olan Kiev'de halk çareyi sığınaklara koşmakta buldu..

Sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna gelen 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı. Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı.

Kiev metrosunda birkaç saat önce savaşa gözlerini açan bebek... pic.twitter.com/4wgoAfT2co — TRT HABER (@trthaber) February 25, 2022

Doğumun ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi.

Bakanlık da paylaştı

Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında, Kiev'deki sığınaklarda dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kiev'deki sığınaklardan birinde ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu doğum uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

2 bebek daha dünyaya geldi

Diğer yandan, Herson kenti Belediye Başkanı Ihor Kolyhaiev de kentteki sığınaklarda iki bebeğin gece dünyaya gözlerini açtığını açıkladı.