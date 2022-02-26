YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ""Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında... son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.