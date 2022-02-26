Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
YouTube Rus kanallarının gelir elde etmesini askıya aldı
Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.
YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, ""Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında... son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.
Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.
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