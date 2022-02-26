Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

Üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın işgalci güçlere karşı direnişinin Rusya'nın beklediğinden daha sert olduğunu söyledi.

"Gözlemlerimize dayanarak, bu direncin Rusların beklediğinden daha büyük olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ve Rusların son 24 saat içinde, özellikle kuzeyde, momentum eksikliğinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığına dair işaretlerimiz var. Ukrayna'nın bazı bölgeleri" dedi.

Yetkili, Rusya'nın toplamda 150 binden fazla askerinin Ukrayna'ya karşı dizilmiş olduğunu ve yüzde 50'den fazlasının ülke içinde olduğunu söyledi.

Vladimir Zelenskiy: Silah bırakmayacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık"

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."

Kiev'de sokağa çıkma yasağı

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Klitschko, Rus güçlerinin Kiev'e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.