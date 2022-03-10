Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacak
[Fotoğraf: AP]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını açıkladı.
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Etiketler: Kiev Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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