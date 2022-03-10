Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Enerji Bakanı Granholm'dan enerji üretimini artırma çağrısı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan enerji krizi nedeniyle petrol ve doğal gaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu.
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, CERAWeek Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan akaryakıt fiyatlarının etkilerinin ağır olduğunu söyledi.
Piyasanın istikrara kavuşması için kısa vadeli arzın uygun şekilde artırılması gerektiğini vurgulayan Granholm, bu kriz döneminde daha fazla arzın gerektiğini söyledi.
Granholm, "Şu anda mevcut talebi karşılamak için petrol ve gaz üretimine ihtiyacımız var" dedi.
Etiketler: ABD Ekonomisi ABD Rusya Ukrayna Enerji Piyasası Petrol Brent Petrol
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