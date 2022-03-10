ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, CERAWeek Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan akaryakıt fiyatlarının etkilerinin ağır olduğunu söyledi.

Piyasanın istikrara kavuşması için kısa vadeli arzın uygun şekilde artırılması gerektiğini vurgulayan Granholm, bu kriz döneminde daha fazla arzın gerektiğini söyledi.

Granholm, "Şu anda mevcut talebi karşılamak için petrol ve gaz üretimine ihtiyacımız var" dedi.