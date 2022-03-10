Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, krizin barışçıl yollarla çözümü, ayrıca krizle ilgili bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bu, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Al Sani ile Zelenskiy arasındaki üçüncü görüşme oldu.

Al Sani, Zelenskiy ile 24 Şubat'ta yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu.