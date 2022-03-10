Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'daki gelişmeleri Zelenskiy ile Al Sani telefonda görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Bu, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Al Sani ile Zelenskiy arasındaki üçüncü görüşme oldu.
Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, krizin barışçıl yollarla çözümü, ayrıca krizle ilgili bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Bu, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Al Sani ile Zelenskiy arasındaki üçüncü görüşme oldu.
Al Sani, Zelenskiy ile 24 Şubat'ta yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu.
Etiketler: Katar Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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